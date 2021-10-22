Шаббат в Сочи: зачем премьер Израиля приезжал к Путину

Израильский премьер Нафтали Беннет впервые встретился с президентом России Владимиром Путиным. Хотя переговоры продолжались пять часов, каких-либо подробностей беседы ни одна из сторон не привела. «Газета.Ru» узнала у экспертов, что могли обсуждать лидеры двух стран, изменятся ли отношения Тель-Авива и Москвы после ухода Беньямина Нетаньяху и в чем Беннет пытался убедить Путина.

Фото: Евгений Биятов/POOL/ТАСС Евгений Биятов/POOL/ТАСС

В канцелярии премьер-министра Израиля Нафтали Беннета первую его встречу в Сочи с президентом России Владимиром Путиным, которая продлилась пять часов, назвали теплой и позитивной. Столь долгие переговоры привели к тому, что израильская делегация приняла решение задержаться в России и вернуться в Израиль уже после исхода шаббата - седьмого дня еврейской недели, в который иудеям предписано воздержаться от работы и путешествий. Российский же пресс-секретарь Дмитрий Песков дал аналогичную оценку встрече, назвав разговор конструктивным и доверительным. Путин же лично поблагодарил Беннета за визит в Россию, приуроченный к 30-летию восстановления дипломатических отношений с Израилем.

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К слову, Беннет от имени израильского народа назвал Путина близким и настоящим другом, выразив надежду, что Москва и Иерусалим значительно увеличат товарооборот. Он напомнил, что в Израиле есть миллион "послов", которые говорят на русском языке.

Стороны не стали раскрывать подробности переговоров о международных проблемах, ограничившись общими фразами.

В комментарии "Газете.Ru" израильский политолог Бенни Брискин отметил, что визит Беннета мог быть связан с неписаным израильским протоколом государственных встреч. Беннет занял пост премьера Израиле лишь в июне, сменив Беньямина Нетаньяху, занимавшего его 12 лет.

"Если уж прошла встреча с президентом США, то встреча с президентом России важна, если не сказать необходима. Потому что израильские международные интересы странным образом базируются между двумя этими державами. Беннету по внутриполитическим причинам очень важна демонстрация наличия поддержки на международном уровне. Он находится в постоянном забеге, чтобы доказать, что он ничем не хуже Нетаньяху, что он может поддерживать баланс в международных отношениях ничуть не хуже, а может, даже лучше", - считает эксперт.

По мнению ведущего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Бориса Долгова, визит израильского руководителя в Сочи - важное событие как для двухсторонних отношений, так и для всего региона.

"Ситуация складывается неоднозначно, ситуация обостряется. В Сирии продолжается столкновение между правительством и террористическими группировками в Идлибе. Не так давно имели место удары израильских самолетов, в ответ были обстрелы сирийской армией боевиков. Были еще удары по военной базе США в Сирии. Все это могли обсуждать в Сочи, Израиль ставит вопрос безопасности в приоритет", - сказал эксперт.

Кроме того, Путин и Беннет почти наверняка обсуждали вопрос иранского ядерного разоружения, уверены политологи. По мнению израильского политолога Брискина, в ходе встречи Беннет мог попытаться убедить лидера России, что Иран сегодня не только представляет угрозу для Израиля, но и угрожает интересам России в Сирии. Это мнение разделяет и Борис Долгов, отмечая, что Беннет постоянно напоминает о комплексной иранской угрозе.

"Беспокоит Израиль и то, что проиранские палестинские группировки периодически в качестве ответных мер наносят удары по его территории. Эта тема, безусловно, беспокоит руководство Израиля, и оно стремится найти поддержку Москвы", - сказал востоковед.

Эксперт добавил, что Израиль пытается поддерживать традиционно добрые отношения с Россией, для того, чтобы усилить свои позиции в плане безопасности на Ближнем Востоке.

"И Москву это вполне устраивает, так как позволяет снижать обострение в союзнической Сирии. Ну и, конечно, все хотят добиться минимизации напряженности в регионе", - отметил эксперт.

Политолог, руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций" Алексей Малашенко в комментарии "Газете.Ru" выразил уверенность, что Путин и Беннет нашли общий язык, какой бы ни была реальная повестка переговоров. При этом Малашенко предположил, что стороны обсуждали Иран, кризис в Ливане и ситуацию на Кавказе, где с Израилем активно сотрудничает Азербайджан.

"Израиль - партнер, который Москве необходим. А без него на Ближнем Востоке Россия будет себя чувствовать совсем неуютно. Конечно, возможно непонимание, несогласие, но никто не собирается портить отношения. Я думаю, что удобнее договариваться с Израилем, где нет Эрдогана и исламского режима. К тому же это чуть ли не последний партнер России, скажем, западно-ориентированного типа", - сказал он.

В ходе встречи Путин отдельно выразил надежду на преемственность в отношениях с Израилем после произошедшей там летом смены руководства.

Однако по мнению Бориса Долгова, это событие реально почти не сказалась на внешней политике Израиля. Брискин разделяет мнение, что отношения Беннета с Путиным не будут сильно отличаться от отношений последнего с Нетаньяху, о чем говорит и состав делегации.