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В МИД РФ ответили на решение о «высылке» российских дипломатов из Приштины

ТК «Звезда»иещё 13
47 минут назад

Действия Приштины в отношении российских дипломатов не влекут за собой последствий для их правового статуса, так как они аккредитованы при Миссии ООН в Косово. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

В МИД РФ ответили на решение о «высылке» дипломатов из Приштины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Исходим из того, что данный выпад администрации в Приштине не влечет за собой последствий для правового статуса упомянутых российских дипсотрудников», - говорится в опубликованном на сайте МИД комментарии Захаровой.

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Также в российском внешнеполитическом ведомстве призвали миссию ОНН в Косово в рамках своих полномочий обеспечить безопасность сотрудников российской канцелярии в Приштине.

«Призываем МООНК и международные Силы для Косово в рамках своих полномочий по резолюции СБ ООН 1244 обеспечить надежную безопасность и необходимые условия для полноценной работы персонала российской Канцелярии в Приштине. Ожидаем от ооновской администрации соответствующие письменные гарантии», - заявила Захарова.

Кроме того, она выразила надежду на то, что «вызывающее поведение косовских деятелей» будет оценено партнерами РФ по урегулированию.

Политика,Мария Захарова,Совбез ООН,ООН,МИД,
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