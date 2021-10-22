Матвиенко заявила о "вакцинной дискриминации" российской делегации в ПАСЕ

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Как сообщает РИА «Новости», во время встречи с Дамсом на полях конференции европейских спикеров Матвиенко рассказала, что российским парламентариям в ПАСЕ «не позволяют работать» только потому, что они привиты отечественной вакциной, а не европейской или американской.

По ее словам, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич уже обратилась к властям Франции с просьбой решить эту проблему.

«Я надеюсь, что вы доведете эту историю до конца», - добавила Валентина Матвиенко.

О «вакцинной дискриминации» российской делегации в ПАСЕ ранее сообщил сенатор Владимир Круглый. Он рассказал, что российским парламентариям ограничили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что ЕС не признает вакцинацию «Спутником V».