Матвиенко заявила о "вакцинной дискриминации" российской делегации в ПАСЕ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к главе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрику Дамсу с просьбой решить проблему «вакцинной дискриминации» членов российской делегации.
Как сообщает РИА «Новости», во время встречи с Дамсом на полях конференции европейских спикеров Матвиенко рассказала, что российским парламентариям в ПАСЕ «не позволяют работать» только потому, что они привиты отечественной вакциной, а не европейской или американской.
По ее словам, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич уже обратилась к властям Франции с просьбой решить эту проблему.
«Я надеюсь, что вы доведете эту историю до конца», - добавила Валентина Матвиенко.
О «вакцинной дискриминации» российской делегации в ПАСЕ ранее сообщил сенатор Владимир Круглый. Он рассказал, что российским парламентариям ограничили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что ЕС не признает вакцинацию «Спутником V».
Глава делегации Петр Толстой позже заявил, что в созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет и будет принимать участие в сессии, которая открывается 27 октября, дистанционно.