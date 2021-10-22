Жириновский предложил трем партиям оплатить неделю нерабочих дней

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский предложил трем партиям — КПРФ, «Справедливой России — За правду» и «Новым людям» — оплатить стоимость нерабочих дней, которые будут введены в стране с 30 октября. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Жириновский написал, что, по некоторым оценкам, режим нерабочих дней обойдется экономике России в 60 миллиардов рублей. Эту сумму, по его словам, можно взыскать с тех организаций, которые перед выборами в Госдуму «паразитировали на антипрививочных настроениях, что и привело к вспышке заболеваемости».

«С кого брать деньги? С КПРФ, СР или "Новых людей". Все они по итогам выборов оказались на содержании из бюджета, вот из этих средств пусть и оплатят», — заключил депутат.

Ранее в октябре экономисты заявили, что дополнительные нерабочие дни почти не повлияют на российскую экономику, если не будет ограничена работа предприятий. По оценкам директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрия Куликова, неделя с 30 октября по 7 ноября обойдется российской экономике в 0,05-0,35 процента годового ВВП.