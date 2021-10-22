Захарова напомнила Германии о виновных в наплыве мигрантов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале призвала ФРГ заморозить банковские счета компаний из США из-за миграционного кризиса.

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«А заморозить счета американских компаний пока не решились? Все-таки миграционный кризис — это не только белорусско-литовская граница», — написала дипломат.

Она напомнила Германии, что в наплыве мигрантов виноват Вашингтон, развязавший войны в Афганистане и Ираке, а также поддержавший дестабилизацию в Ливии и Сирии.

Слова Захаровой стали реакцией на заявление главы МИД ФРГ Кристофер Бургер, который, как передает ТАСС не исключил возможности «заморозки» счетов компаний, который содействуют перевозке нелегальных мигрантов в Белоруссию, откуда те попадают на границы Польши и Литвы.