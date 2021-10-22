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Раскрыты подробности визита Нуланд в Россию

Елена Прошина
59 минут назад

В рамках недавнего визита в Россию замгоссекретаря США Виктории Нуланд никаких договоров с США касательно Украины не заключалось. Эта встреча имела ознакомительный характер, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник среди дипломатов в Москве.

Раскрыты подробности визита Нуланд в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Могу вас заверить, что никаких сделок по Украине мы с Нуланд не заключали, никаких «разменов» или договоренностей», - заявил собеседник.

Он обратил внимание, что это был первый ознакомительный визит Нуланд в РФ после ее вступления в новую должность.

«После того как она была назначена на эту должность, в том числе ответственной за российско-американские отношения, главной её задачей было узнать, есть ли возможность улучшения на этом треке. А Украина была как добавочная «нагрузка», и она о ней говорила с Дмитрием Козаком. Это была ознакомительная встреча, поэтому так из этого и исходим», - отметил дипломат.

Он также подчеркнул, что Россия готова выстраивать новые контакты с США по Украине, если будет встречный интерес.

«Мы всегда открыты к контактам и с американцами, и с кем угодно, никогда не уходили от диалога», - сказал собеседник.

Напомним, замгоссекретаря США Виктория Нуланд посетила Россию 11-13 октября и провела встречи с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым, замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком и помощником главы государства Юрием Ушаковым.

Политика,Виктория Нуланд,Сергей Рябков,Дмитрий Козак,Юрий Ушаков,Администрация Президента РФ,МИД,РИА Новости,
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