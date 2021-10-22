Раскрыты подробности визита Нуланд в Россию

«После того как она была назначена на эту должность, в том числе ответственной за российско-американские отношения, главной её задачей было узнать, есть ли возможность улучшения на этом треке. А Украина была как добавочная «нагрузка», и она о ней говорила с Дмитрием Козаком. Это была ознакомительная встреча, поэтому так из этого и исходим», - отметил дипломат.