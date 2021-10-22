Кремль объяснил недостаточный темп вакцинации в России

"Мы хуже, чем ряд европейских стран, проходим вакцинацию, меньше людей вакцинируется, и на фоне возникновения новых, более агрессивных штаммов, соответственно, больше людей заболевает", - сказал представитель Кремля. По его словам, "это та реальность, которая сейчас имеет место".