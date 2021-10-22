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Песков назвал "проблему с сознательностью" причиной недостаточных темпов вакцинации в РФ

ТАСС
1 час назад

Вакцинация от коронавируса в России проходит хуже, чем в некоторых государствах Европы, и причиной этого во многом является недостаточная сознательность россиян, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кремль объяснил недостаточный темп вакцинации в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы хуже, чем ряд европейских стран, проходим вакцинацию, меньше людей вакцинируется, и на фоне возникновения новых, более агрессивных штаммов, соответственно, больше людей заболевает", - сказал представитель Кремля. По его словам, "это та реальность, которая сейчас имеет место".

По его мнению, "проблема пока с сознательностью граждан во многом".

"Вместе с тем все равно врачами наработаны методики, протоколы лечения, наработан опыт по увеличению количества койко-мест, по обеспечению логистикой, кислородом, наработан огромный опыт и производственный потенциал по СИЗам (средствам индивидуальной защиты), по другим видам материалов - расходникам и оборудованию", - отметил Песков, добавив, что "в этом плане проделана гигантская работа".

Политика,Дмитрий Песков,
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