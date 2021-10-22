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Песков рассказал, как проходят переговоры Путина и Беннета

ТАСС
28 минут назад

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проводит переговоры в Сочи с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом "в атмосфере теплых отношений". Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков рассказал, как проходят переговоры Путина и Беннета
Фото: ТАССТАСС

"Сегодня на повестке Путина день российско-израильских отношений. С рабочим визитом в Сочи прибыл премьер-министр Израиля Беннет, начались его переговоры с президентом [РФ]. Очень теплые слова сказаны друг другу главой государства и премьер-министром. В атмосфере теплых отношений началось обсуждение ряда вопросов", - сказал Песков.

По его словам, прежде всего на повестке встречи находятся двусторонние отношения, "которые имеют очень широкий потенциал". Помимо этого, Путин и Беннет обсуждают вопросы региональной безопасности, Сирию, Афганистан, Иран, а также опасения Израиля, связанные с безопасностью страны.

"Обмен мнениями по самому широкому кругу вопросов", - заключил Песков.

Кроме того, в пятницу у Путина будет несколько рабочих непубличных контактов. Пресс-секретарь также отметил, что "все продолжают анализировать" выступление президента на пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", состоявшееся накануне.

Политика,Владимир Путин,Валдайский клуб,
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