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Песков: введение более жестких ограничений в РФ пока не рассматривается

ТАСС
24 минуты назад

Введение более жестких ограничений в России на фоне распространения ковида пока не рассматривается, но никто не может предсказать траекторию развития пандемии, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль оценил возможность введения более жестких COVID-ограничений
Фото: ReutersReuters

"Сейчас нет", - ответил он на вопрос, рассматривают ли власти страны возможность введения более жестких мер.

В то же время представитель Кремля подчеркнул, что "нет ни одного человека, который с большой долей уверенности может предсказать траекторию развития пандемии в нашей стране с учетом недостаточного уровня вакцинации населения". "Такого человека нет, поэтому отвечать на такие вопросы невозможно", - заявил Песков.

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Власти пока не планируют дополнительные меры поддержки граждан из-за введения длинных нерабочих дней, заявил Песков.

"Пока каких-то других дополнительных мер не предусматривается", - сказал представитель Кремля.

Политика,Дмитрий Песков,
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