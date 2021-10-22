Кремль оценил возможность введения более жестких COVID-ограничений

Введение более жестких ограничений в России на фоне распространения ковида пока не рассматривается, но никто не может предсказать траекторию развития пандемии, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .

"Сейчас нет", - ответил он на вопрос, рассматривают ли власти страны возможность введения более жестких мер.

В то же время представитель Кремля подчеркнул, что "нет ни одного человека, который с большой долей уверенности может предсказать траекторию развития пандемии в нашей стране с учетом недостаточного уровня вакцинации населения". "Такого человека нет, поэтому отвечать на такие вопросы невозможно", - заявил Песков.