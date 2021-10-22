Матвиенко пригласила главу ПАСЕ в Крым

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила главе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрику Дамсу посетить Крым и лично убедиться в отсутствии дискриминации крымских татар. Она подчеркнула, что представители всех национальностей, проживающих на полуострове, находятся в равных условиях, сообщает ТАСС.

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Ещё раз призываю вас приехать, лично ознакомиться с положением крымских татар и других народов, проживающих в Крыму. Приезжайте, пожалуйста, в любое удобное время, — сказала Матвиенко Дамсу.

Она отметила, что уровень противостояния в ПАСЕ в целом снизился, однако ситуация по тематике Крыма продолжает нагнетаться. Спикер подчеркнула, что дискриминации крымских татар и представителей других народностей на полуострове не существует и это закреплено в российских законах.