В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+15° в 
USD 70.99EUR 82.64BRENT 84.29
Войти в почту

Матвиенко пригласила главу ПАСЕ в Крым

News.ru
1 час назад

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила главе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрику Дамсу посетить Крым и лично убедиться в отсутствии дискриминации крымских татар. Она подчеркнула, что представители всех национальностей, проживающих на полуострове, находятся в равных условиях, сообщает ТАСС.

Матвиенко пригласила главу ПАСЕ в Крым
Фото: ТАССТАСС

Ещё раз призываю вас приехать, лично ознакомиться с положением крымских татар и других народов, проживающих в Крыму. Приезжайте, пожалуйста, в любое удобное время, — сказала Матвиенко Дамсу.

Она отметила, что уровень противостояния в ПАСЕ в целом снизился, однако ситуация по тематике Крыма продолжает нагнетаться. Спикер подчеркнула, что дискриминации крымских татар и представителей других народностей на полуострове не существует и это закреплено в российских законах.

Ранее сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что ему не дали выступить на 48-й сессии Совета по правам человека ООН из-за нежелания слышать правду о нарушении прав крымчан со стороны Украины. По его словам, в Киеве не знают реальную ситуацию на полуострове, но выступают от имени крымчан, создавая в соцсетях фейки. В частности, о преследованиях крымских татар. ООН легко убедится в реальном положении дел, если отправит миссию на полуостров, отметил Чегринец.

Политика,Хендрик Дамс,Валентина Матвиенко,Совет по правам человека,Совет Европы,Совет Федерации,ООН,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители