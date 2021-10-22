Песков: Россия была, есть и будет частью Европы

"Нет, никоим образом она [речь Путина] не должна сказаться на отношениях с западными странами. Россия была, есть и будет неотъемлемой частью Европы", - сказал Песков.

Выступая на форуме, Путин среди прочего заявил, что дефицит газа в Европе может составить около 70 млрд кубометров и назвал это рукотворным результатом экономической политики Еврокомиссии .

Президент обратил внимание на то, что Россия только наращивает поставки в Европу, в то время как США недопоставляют. Он также уточнил, что государственная компания "Газпром" не получает сверхприбыли от поставок газа в Европу по долгосрочным контрактам. Кроме того, российский лидер сказал Европе "спасибо" за санкции.