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Песков: Россия была есть и будет частью Европы

Газета.Ruиещё 2
37 минут назад

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина, комментируя его речь на Валдайском экономическом форуме, подчеркнул, что Россия - неотъемлемая часть Европы. Его слова приводит РИА "Новости".

Песков: Россия была, есть и будет частью Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Нет, никоим образом она [речь Путина] не должна сказаться на отношениях с западными странами. Россия была, есть и будет неотъемлемой частью Европы", - сказал Песков.

Выступая на форуме, Путин среди прочего заявил, что дефицит газа в Европе может составить около 70 млрд кубометров и назвал это рукотворным результатом экономической политики Еврокомиссии.

Президент обратил внимание на то, что Россия только наращивает поставки в Европу, в то время как США недопоставляют. Он также уточнил, что государственная компания "Газпром" не получает сверхприбыли от поставок газа в Европу по долгосрочным контрактам. Кроме того, российский лидер сказал Европе "спасибо" за санкции.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Газпром,Еврокомиссия,РИА Новости,
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