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В МИД РФ обвинили Пентагон в русофобском тоне

Вероника Полынина
42 минуты назад

Агрессивный русофобский тон главы Пентагона Ллойда Остина во время визита в Киев обостряет ситуацию в Донбассе и вызывает сомнения в приверженности США процессу реализации минских соглашений. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, комментируя заявления Остина, сделанные после переговоров с министром обороны Украины Андреем Тараном в Киеве.

В МИД РФ обвинили Пентагон в русофобском тоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Москва обратила внимание на агрессивный русофобский тон заявлений Ллойда Остина, отметила Захарова.

По ее словам, глава Пентагона в своих заявлениях «прямо поддерживает реваншистские настроения партии войны в Киеве».

«Это не только провоцирует напряженность вдоль линии соприкосновения в Донбассе, но и вызывает серьезные вопросы о реальной приверженности Вашингтона собственным уверениям в готовности содействовать реализации минских соглашений», - цитирует Захарову ТАСС.

Министр обороны США Ллойд Остин ранее обвинил Россию в развязывании вооруженного конфликта в Донбассе и препятствованию мирному урегулированию. Он также пообещал, что США будут и дальше поддерживать Украину и «развивать ее способность защищать свою территориальную целостность и неприкосновенность».

Политика,Ллойд Остин,Мария Захарова,МИД,Пентагон,ИТАР-ТАСС,
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