В МИД РФ обвинили Пентагон в русофобском тоне

Агрессивный русофобский тон главы Пентагона Ллойда Остина во время визита в Киев обостряет ситуацию в Донбассе и вызывает сомнения в приверженности США процессу реализации минских соглашений. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, комментируя заявления Остина, сделанные после переговоров с министром обороны Украины Андреем Тараном в Киеве.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Москва обратила внимание на агрессивный русофобский тон заявлений Ллойда Остина, отметила Захарова.

По ее словам, глава Пентагона в своих заявлениях «прямо поддерживает реваншистские настроения партии войны в Киеве».

«Это не только провоцирует напряженность вдоль линии соприкосновения в Донбассе, но и вызывает серьезные вопросы о реальной приверженности Вашингтона собственным уверениям в готовности содействовать реализации минских соглашений», - цитирует Захарову ТАСС.