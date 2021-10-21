В Кремле рассказали, когда в Европе зарегистрируют «Спутник V»

«Мы пытаемся понять, что, как они считают, недостает. Наши специальные ведомства, которые работают, - Минздрав, РФПИ, - они будут этот сет дополнять, чтобы в ближайшее время она была зарегистрирована», - заявил Песков «Известиям».

Ранее в четверг, 21 октября, Дмитрий Песков выразил надежду на скорейшее окончание работы по регистрации «Спутника V» в Европе. По его словам, на сегодняшний день «остались технические формальности».

При этом агентство Reuters со ссылкой на источники в Евросоюзе написало, что решение ЕМА по российской вакцине не будет принято ранее первого квартала 2022 года из-за недостающих данных. В РФПИ, комментируя статью, заявили, что на «Спутник V» осуществляется информационная атака, и призвали не доверять анонимным источникам.