В Кремле рассказали, когда в Европе зарегистрируют «Спутник V»

Минздрав РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) работают над скорейшей регистрацией вакцины «Спутник V» в Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам спикера Кремля, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) считает, что российская сторона предоставила неполный пакет документов для регистрации препарата.
«Мы пытаемся понять, что, как они считают, недостает. Наши специальные ведомства, которые работают, - Минздрав, РФПИ, - они будут этот сет дополнять, чтобы в ближайшее время она была зарегистрирована», - заявил Песков «Известиям».
Ранее в четверг, 21 октября, Дмитрий Песков выразил надежду на скорейшее окончание работы по регистрации «Спутника V» в Европе. По его словам, на сегодняшний день «остались технические формальности».
При этом агентство Reuters со ссылкой на источники в Евросоюзе написало, что решение ЕМА по российской вакцине не будет принято ранее первого квартала 2022 года из-за недостающих данных. В РФПИ, комментируя статью, заявили, что на «Спутник V» осуществляется информационная атака, и призвали не доверять анонимным источникам.