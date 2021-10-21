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Песков рассказал, с чем связаны коронавирусные ограничения в Москве и области

Газета.Ru
37 минут назад

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ограничения в Москве и Подмосковье в период COVID-19 вынужденные. Об этом сообщает РИА «Новости».

Песков рассказал, с чем связаны коронавирусные ограничения в Москве и области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Они вынужденные, это связано просто с неблагоприятным развитием эпидемиологической ситуации. Пандемия продолжается. Это может нравиться, может не нравиться, но деваться некуда», — сказал Песков журналистам.

В России с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни. В Москве период нерабочих дней начнется раньше всероссийского — со следующего четверга, 28 октября. В эти дни приостанавливается работа организаций сферы торговли, услуг, общественного питания и других. Какие еще ограничения ждут москвичей, рассказала в своем материале «Газета.Ru».

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическая ситуация в городе развивается по худшему сценарию, поэтому и было принято такое решение.

Ранее россияне рассказали, где проведут грядущие длинные выходные.

Политика,Новости Москвы,Общество,Дмитрий Песков,Сергей Собянин,Газета.Ru,
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