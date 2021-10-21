Россия обратилась к Британии из-за поставок оружия Киеву

Накануне газета The Times со ссылкой на украинский источник сообщила, что Лондон обсуждает с Киевом продажу вооружения, в том числе высокотехнологичной самонаводящейся ракеты Brimstone для установки на кораблях и применения с воздуха. В Минобороны Великобритании эту информацию подтвердили.

В посольстве России в Лондоне, комментируя информацию о поставках вооружения, напомнили Соединенному Королевству, что на Украине продолжается гражданская война, ставшая следствием осуществленного при активной поддержке ряда западных стран государственного переворота.

Российские дипломаты подчеркнули, что поставки оружия не будут способствовать прекращению войны, но могут привести к эскалации насилия.

«Лондону следовало бы не поощрять Киев на новые военные авантюры, а заняться разъяснительной работой с украинскими властями, побуждая их к выполнению минских соглашений. Но это, судя по всему, мало интересует Великобританию», - констатировали в посольстве.

В диппредставительстве напомнили, что путь к урегулированию конфликта лежит через выполнение минских соглашений. При этом в Лондоне отказываются замечать последовательное игнорирование Киевом взятых на себя обязательств и стремление заморозить все возможности политического урегулирования.