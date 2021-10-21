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Путин оценил заинтересованность Европы в «Северном потоке-2»

Lenta.ru
1 час назад

Президент России Владимир Путин оценил заинтересованность Европы в газопроводе «Северный поток-2» в ходе выступления на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

Путин оценил заинтересованность Европы в «Северном потоке-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как напомнил российский лидер, в проекте участвуют пять крупнейших европейских компаний.

«Вы что, подзабыли, что ли?» — поинтересовался он.

По его словам, газопровод находится не только в интересах «Газпрома», но и «наших партнеров и прежде всего, конечно, европейских».

Ранее Владимир Путин назвал преимущество «Северного потока-2» в поставках газа в сравнении с транзитом через Украину. По словам российского лидера, поставки через газопровод в 5,6 раза экологичнее.

19 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что Европа стоит на пороге энергетического кризиса, который приведет к закрытию многих предприятий и бедности миллионов человек. В таком положении дел политик обвинил российское руководство, которое, по его мнению, намеренно придерживает поставки газа в ЕС, чтобы добиться сертификации «Северного потока-2».

Политика,Владимир Путин,Валдайский клуб,Газпром,ЕС,Lenta.ru,
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