Путин оценил заинтересованность Европы в «Северном потоке-2»

Президент России Владимир Путин оценил заинтересованность Европы в газопроводе «Северный поток-2» в ходе выступления на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

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Как напомнил российский лидер, в проекте участвуют пять крупнейших европейских компаний.

«Вы что, подзабыли, что ли?» — поинтересовался он.

По его словам, газопровод находится не только в интересах «Газпрома», но и «наших партнеров и прежде всего, конечно, европейских».

Ранее Владимир Путин назвал преимущество «Северного потока-2» в поставках газа в сравнении с транзитом через Украину. По словам российского лидера, поставки через газопровод в 5,6 раза экологичнее.