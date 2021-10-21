Москва направила Киеву две ноты из-за задержания россиянина

Москва направила Киеву две ноты из-за задержания сотрудника Совместного центра координации и контроля режима прекращения огня (СЦКК), российского гражданина Андрея Косяка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ на Украине.

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«В связи с заявлениями Киева о будто бы запоздалой реакции России на вероломную акцию украинских силовиков, противоправно арестовавших сотрудника Совместного центра координации и контроля режима прекращения огня (СЦКК) А. Косяка, имеющего российское гражданство, хотели бы обратить внимание на то, что данные утверждения расходятся с действительностью», - заявили в посольстве.

По словам российских дипломатов, первая нота была направлена «вслед за взятием под стражу» Андрея Косяка. В ней МИД России попросил украинских коллег подтвердить факт задержания российского гражданина и напомнил о необходимости строго придерживаться Консульской конвенции между РФ и Украиной 1993 года, согласно которой украинская сторона должна была проинформировать российских дипломатов о задержании Андрея Косяка и допустить к нему консульских работников.

Чуть позже МИД России направил вторую аналогичную ноту, но они обе остались без ответа.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российские дипломаты смогут посетить задержанного в Донбассе сотрудника Совместного центра координации и контроля режима прекращения огня (СЦКК).