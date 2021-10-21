Путин высказал мнение по поводу обязательной вакцинации

Владимир Путин выступил против обязательной вакцинации от коронавируса. По его мнению, люди могут обойти навязанные им решения и покупать справки.

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В ходе выступления в Валдайском клубе он отметил, что прививка от COVID-19 не внесена в общенациональный календарь, который делает вакцинацию обязательной. Глава государства отметил, что региональные власти могут вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.