Путин высказал мнение по поводу обязательной вакцинации

Владимир Путин выступил против обязательной вакцинации от коронавируса. По его мнению, люди могут обойти навязанные им решения и покупать справки.
В ходе выступления в Валдайском клубе он отметил, что прививка от COVID-19 не внесена в общенациональный календарь, который делает вакцинацию обязательной. Глава государства отметил, что региональные власти могут вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.
Президент высказал мнение, что лучше действовать не принуждением, а убеждением, объяснять, что «между струйками дождя» проскользнуть не удастся и лучше привиться, чем заболеть.