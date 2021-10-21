Путин высказался о будущем России

Россия должна строить социальное государство, для нашей страны это особенно важно, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме, пишет РИА Новости.
«Вы знаете, мы должны строить социальное государство. Правда и в Европе, особенно в северной Европе давно об этом говорят, что нужно строить социальное государство. Для нас это особенно важно, имея в виду разницу в доходах различных категорий граждан», - сказал Путин.
Он также отметил, что эта проблема характерна для всех ведущих мировых экономик.
В Сочи 18-21 октября проходит XVIII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство».