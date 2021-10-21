Путин оценил ситуацию на Украине словами "это тупик"

Президент РФ Владимир Путин назвал сложившуюся на Украине политическую ситуацию тупиком, пишет «Комсомольская правда».

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«Небольшая группа людей, которая присвоила себе лавры победителей в борьбе за независимость государства - они руководители государства. Приходили люди, опираясь на мнение юго-Востока Украины, а потом сразу же меняли позицию в другую сторону. И агрессивное националистическое меньшинство подавляло все. Это тупик, из которого не знаю, как выйти», - сказал Путин, выступая в пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

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Он предложил посмотреть, что произойдет, отметив, что российская сторона делает все, чтобы выстроить отношения.

Он также считает угрозой для России военное присутствие НАТО на Украине, пишет ТАСС.

«Формальное членство [Украины] в НАТО может не состояться, а военное освоение территории уже идет. И это реально создает угрозу для Российской Федерации, и мы отдаем себе в этом отчет», - сказал Путин в ответ на вопрос о размещении военной инфраструктуры НАТО на Украине.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что на Украине насчитывается девять мест размещения военных баз США и еще одна Великобритании. Две трети из них замаскированы – военные НАТО там находятся среди украинцев под видом команд и спецгрупп.

При этом отмечалось, что в соответствии со статьей 17 Конституции Украины размещение иностранных военных баз в стране незаконно.

«Что касается баз, ну я знаю там соответствующее конституционное положение Украины. Учебные центры никто не запрещает. А под маркой учебных центров можно все, что угодно разместить. И как я уже говорил, это было тоже, публично звучало. Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам делать-то с этим? Ну не мы же лезем туда со своими ракетами, к нам под нос их засовывают. Конечно, это проблема", - приводит слова Путина РИА Новости.

Глава государства также считает, что приехавший в Киев министр обороны США Ллойд Остин по сути открывает Украине двери в НАТО, пишет РИА Новости.

«Вот приехал министр обороны, который, по сути, открывает двери Украине в НАТО, по сути, его заявление нужно и можно именно так трактовать», - сказал Путин.

Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что третьи страны не имеют права вето на вступление Украины в НАТО, а Вашингтон поддерживает Киев в его устремлениях.

Путин также подчеркнул, что Россия дружит с Китаем, но в отличие от стран НАТО не создает военного блока.