«Мерзни, мерзни, волчий хвост». Путин рассказал, что ждет Европу без газа

Москва готова начать поставки газа по «Северному потоку — 2» на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора — об этом 21 октября заявил президент России Владимир Путин. Происходящее сейчас на европейском энергорынке он назвал «диким капитализмом», который изжил себя. Сложившуюся ситуацию российский лидер считает «результатом экономической политики Еврокомиссии». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Технологическая работа по заполнению второй нитки газопровода "Северный поток - 2" будет завершена в середине - конце декабря 2021 года. При этом Россия готова начать поставки газа уже на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора. Об этом в четверг, 21 октября, заявил президент РФ Владимир Путин.

Видео дня

"Первая труба "Северного потока - 2" заполнена газом. Если завтра немецкий регулятор даст разрешения на поставку, послезавтра начнется поставка, 17,5 млрд кубометров. До конца текущего года - в середине, в конце декабря - будет завершена технологическая работа по заполнению второй газовой трубы "Северного потока - 2". В общем объеме это 55 млрд кубометров. Если иметь в виду, что дефицит на европейском рынке, по нашим подсчетам, составит 70 млрд кубометров, то 55 млрд - это прилично", - рассказал он, выступая на заседании международного клуба "Валдай".

Глава государства напомнил, что объем выбросов углекислого газа при транспортировке через "Северный поток - 2" в 5,6 раза меньше, чем через газотранспортную систему Украины.

"Северный поток - 2" - это современные технологии, современные трубы, которые позволяют увеличить давление. Движение по дну Балтийского моря вообще без всяких выбросов происходит. Эти компрессорные станции — это же маленькие минизаводы, которые работают тоже на газе. В 5,6 раза выбросов меньше, чем при транзитировании через ГТС Украины, просто потому что она уже старенькая", - отметил Путин.

По его словам, углеродная составляющая российского газа в три раза меньше, чем у американского сжиженного природного газа. Он предположил, что экологи, которые заботятся о будущем человечества, не могут этого не слышать. "По большому счету они должны потребовать не строительства, а закрытия всех терминалов по приему сжиженного природного газа", - цитирует российского лидера ТАСС.

"Дикий капитализм"

Путин полагает, что в целом западное социально-экономическое устройство себя изжило. Он назвал происходящее в Европе "диким капитализмом" и заявил, что "сейчас всем стало очевидно, что такая система не работает" - следствием этого, в частности, стал энергетический кризис.

"То, что наблюдается сейчас на энергетических рынках, является проявлением капитализма, который не работает", - указал Путин.

Сложившуюся ситуацию на европейских энергорынках президент РФ считает "результатом экономической политики Еврокомиссии".

"Я вспоминаю, есть у нас сказка известная, когда один из персонажей заставляет волка зимой хвостом ловить рыбу, а потом сидит и поговаривает про себя: "Мерзни, мерзни, волчий хвост". Если европейцы пойдут по этому пути, то они так и будут себя чувствовать, как известные персонажи в русской сказке", - сказал он.

Путин напомнил, что именно при рыночном урегулировании цена на газ в Европе уже превысила $1 тыс. за 1 тыс. куб. м. Отказываться от этой модели в странах ЕС не торопятся – саммит Евросоюза проходит в эти дни в Брюсселе, и его лидеры призывают скорее переходить к "зеленой" энергетике, а не возвращаться к долгосрочным контрактам на поставки газа из России по фиксированным ценам, как это происходило в предыдущие годы.

"Северный поток – 2": в ожидании регистрации

Кабмин ФРГ ранее официально отверг утверждения о несоблюдении Россией контрактов на поставки газа. Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст сообщил, что скорейший ввод в эксплуатацию трубопровода "Северный поток - 2" способствовал бы снижению цен на газ в Европе. Он также перечислил факторы, повлиявшие на рекордный рост стоимости топлива (подробнее – в материале "Газеты.Ru").

Строительство газопровода полностью завершилось 10 сентября. Чтобы начать прокачку, оператору проекта требовалось предоставить в Горное управление немецкого города Штральзунд сертификаты о соответствии техническим нормам. Также потребуется получить регистрацию как независимый транспортный оператор — Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Это ведомство не может запретить коммерческую прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.

"Северный поток – 2" построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.