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Путин назвал условие увеличения поставок газа в Европу

Вероника Полынина
24 минуты назад

Президент России Владимир Путин назвал условие увеличения поставок газа в Европу.

Путин назвал условие увеличения поставок газа в Европу
Фото: ТАССТАСС

В ходе выступления на пленарном заседании Валдайского форума в Сочи российский президент заявил, что Россия сможет увеличить поставки газа в Европу, если в поставках будет задействован газопровод «Северный поток – 2». Видеотрансляцию мероприятия ведет ТАСС.

«Увеличение поставок газа в Европу возможно - если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку по "Северному потоку 2" - Россия на следующий день начнет поставку 17,5 млрд кубов», - сказал Путин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что скорейшему запуску «Северного потока - 2» мешают административные барьеры, они пока не преодолены.

Политика,Владимир Путин,Валдайский клуб,ИТАР-ТАСС,
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