Президент России Владимир Путин назвал условие увеличения поставок газа в Европу.
В ходе выступления на пленарном заседании Валдайского форума в Сочи российский президент заявил, что Россия сможет увеличить поставки газа в Европу, если в поставках будет задействован газопровод «Северный поток – 2». Видеотрансляцию мероприятия ведет ТАСС.
«Увеличение поставок газа в Европу возможно - если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку по "Северному потоку 2" - Россия на следующий день начнет поставку 17,5 млрд кубов», - сказал Путин.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что скорейшему запуску «Северного потока - 2» мешают административные барьеры, они пока не преодолены.