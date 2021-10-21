Путин назвал условие увеличения поставок газа в Европу

В ходе выступления на пленарном заседании Валдайского форума в Сочи российский президент заявил, что Россия сможет увеличить поставки газа в Европу, если в поставках будет задействован газопровод «Северный поток – 2». Видеотрансляцию мероприятия ведет ТАСС.