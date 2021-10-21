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Путин поделился планами России на Афганистан

Lenta.ru
19 минут назад

Россия будет совместно с Китаем помогать Афганистану, так как его стабильность в интересах граждан РФ и КНР. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии в рамках XVIII Ежегодного заседания клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

Путин раскрыл планы России на Афганистан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам российского лидера, обеим странам нужен «спокойный, развивающийся» Афганистан, который не является источником терроризма и радикализма. Играют роль и поставки из страны опиатов — и справиться с этим поможет восстановление афганской экономики. Россия и Китай помогут реализовать в стране крупные проекты и обеспечить безопасность, соответствующие службы контактируют с афганской стороной.

Путин заявил, что основную ответственность за тяжелую ситуацию в стране несут западные страны, чьи войска находились в Афганистане последние 20 лет. При этом «Талибан» (организация запрещена в России), по его словам, старается избавиться от «радикальных элементов».

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 20 октября, провел встречу с делегацией радикального движения «Талибан» в Москве. По ее результатам в Кремле заявили, что выделят Афганистану гуманитарную помощь.

Политика,Сергей Лавров,Владимир Путин,Валдайский клуб,Талибан,МИД,Lenta.ru,
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