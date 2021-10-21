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Путин назвал особенности современной войны

Елена Прошина
53 минуты назад

Сегодня кто бы ни взял вверх, война не прекращается, она лишь меняет форму. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Путин назвал особенности современной войны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Политическая история, пожалуй, еще не знает примеров создания стабильного мирового устройства без большой войны и не на основе ее итогов. К примеру, так было после Второй мировой. У нас есть возможность создать чрезвычайно благоприятный прецедент. Попытка сделать это после окончания Холодной войны на основании господства Запада успехом, как мы видим, не увенчалась. Нынешнее состояние мира — продукт той неудачи», — сказал Путин.

Он отметил, что из этой ситуации необходимо «извлечь уроки», а также «задуматься к чему пришел мир».

«Мы пришли к парадоксальному итогу. Например, два десятилетия самая могущественная страна мира вела военные компании в двух государствах, несопоставимых с ней вообще ни по одному параметру. И в результате ей пришлось свернуть свои операции, не добившись ни одной цели, которые она перед собой ставила двадцать лет назад, начиная эти операции, и уйти из этих стран, понеся при этом и нанеся другим немалый урон. На самом деле ситуация только кардинально ухудшилась, но дело даже не в этом. Прежде война проигранная одной стороной означала победу другой, которая и брала на себя ответственность за происходящее, сейчас же все иначе. Кто бы не взял вверх, война не прекращается, она лишь меняет форму, условный победитель, как правило, не хочет или не может обеспечить мирное строительство, а только усугубляет хаос и углубляет опасный для мира вакуум».

Политика,Владимир Путин,Валдайский клуб,
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