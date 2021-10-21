Путин: капитализм себя исчерпал

Существующая модель капитализма, которая является основой общественного устройства в большинстве стран, исчерпала себя, сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», пишет РИА Новости.
«Все говорят, что существующая модель капитализма, а это сейчас основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя. В ее рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий», - сказал Путин.
В Сочи 18-21 октября проходит XVIII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство».