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Путин: капитализм себя исчерпал

Елена Прошина
1 час назад

Существующая модель капитализма, которая является основой общественного устройства в большинстве стран, исчерпала себя, сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», пишет РИА Новости.

Путин: капитализм себя исчерпал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все говорят, что существующая модель капитализма, а это сейчас основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя. В ее рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий», - сказал Путин.

В Сочи 18-21 октября проходит XVIII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство».

Политика,Владимир Путин,Валдайский клуб,РИА Новости,
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