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Путин сравнил потери в пандемию с потерями в Первой мировой войне

Елена Прошина
22 минуты назад

Потери от пандемии коронавируса выше потерь от Первой мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», пишет РИА Новости.

Путин сравнил потери в пандемию с потерями в Первой мировой войне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам президента, в мире от коронавируса умерли уже более 4,9 миллиона человек.

«Эти страшные цифры сравнимы и даже превосходят военные потери основных участников Первой мировой войны», - сказал Путин.

Он также сообщил, что Россия призывает другие страны работать сообща для борьбы с пандемией, пишет ТАСС.

В Сочи 18-21 октября проходит XVIII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство».

Политика,Владимир Путин,Валдайский клуб,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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