Путин сравнил потери в пандемию с потерями в Первой мировой войне

Потери от пандемии коронавируса выше потерь от Первой мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», пишет РИА Новости.

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По словам президента, в мире от коронавируса умерли уже более 4,9 миллиона человек.

«Эти страшные цифры сравнимы и даже превосходят военные потери основных участников Первой мировой войны», - сказал Путин.

Он также сообщил, что Россия призывает другие страны работать сообща для борьбы с пандемией, пишет ТАСС.