Путин описал ситуацию в мире и процитировал известную поговорку

Президент России Владимир Путин вспомнил китайскую поговорку, описывая современную ситуацию в мире. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Китайская поговорка гласит: «Не дай бог жить в эпоху перемен». Мы уже живем в эпоху перемен. Хотим ли мы этого или нет. Слово кризис состоит из двух иероглифов: опасность и возможность… В России говорят: «Борись с трудностями умом, а с опасностями опытом»… Возможности нельзя упустить», - заявил Путин в ходе выступления на пленарном заседании Валдайского форума в Сочи.
Он отметил, что человечество должно быть готово противостоять опасностям, которые возникают в кризисную эпоху, но также важно помнить о второй составляющей кризиса, возможностях, и не упускать их.
Также Владимир Путин отметил, что масштабы перемен заставляют быть очень осторожными хотя бы из чувства самосохранения.