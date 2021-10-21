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Путин описал ситуацию в мире и процитировал известную поговорку

Вероника Полынина
9 минут назад

Президент России Владимир Путин вспомнил китайскую поговорку, описывая современную ситуацию в мире. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин описал ситуацию в мире и процитировал известную поговорку
Фото: ТАССТАСС

«Китайская поговорка гласит: «Не дай бог жить в эпоху перемен». Мы уже живем в эпоху перемен. Хотим ли мы этого или нет. Слово кризис состоит из двух иероглифов: опасность и возможность… В России говорят: «Борись с трудностями умом, а с опасностями опытом»… Возможности нельзя упустить», - заявил Путин в ходе выступления на пленарном заседании Валдайского форума в Сочи.

Он отметил, что человечество должно быть готово противостоять опасностям, которые возникают в кризисную эпоху, но также важно помнить о второй составляющей кризиса, возможностях, и не упускать их.

Также Владимир Путин отметил, что масштабы перемен заставляют быть очень осторожными хотя бы из чувства самосохранения.

Политика,Владимир Путин,Валдайский клуб,
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