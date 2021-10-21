Путин описал ситуацию в мире и процитировал известную поговорку

«Китайская поговорка гласит: «Не дай бог жить в эпоху перемен». Мы уже живем в эпоху перемен. Хотим ли мы этого или нет. Слово кризис состоит из двух иероглифов: опасность и возможность… В России говорят: «Борись с трудностями умом, а с опасностями опытом»… Возможности нельзя упустить», - заявил Путин в ходе выступления на пленарном заседании Валдайского форума в Сочи.