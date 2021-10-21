Захарова обратилась к НАТО: «Отзывайте из России сотрудников разведок»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об отсутствии у НАТО каких-либо фактов о якобы имевшей место злонамеренной деятельности высланных сотрудников российской дипмиссии при организации.

"Мы должны понимать, что НАТО системно разрушала отношения с Россией, отдавая предпочтение логике холодной войны. Также мы должны понимать, что роль генсека [НАТО Йенса] Столтенберга в этом разрушительном процессе значительна. А еще мы должны понимать, что никаких фактов, свидетельствующих против деятельности высланных НАТО россиян, просто нет", - написала она в четверг в своем Telegram-канале, комментируя высказывания Столтенберга о причинах высылки сотрудников дипмиссии РФ.

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Также дипломат предложила задать генсеку НАТО вопрос о том, сколько представителей стран организации по всему миру осуществляют разведывательную деятельность "под прикрытием дипломатов и журналистов".

"Считаете это недопустимым - отзывайте из России оперативных сотрудников разведок стран НАТО", - резюмировала она.

Ранее Столтенберг заявил, что решение о высылке российских дипломатов из Брюсселя было принято на основе разведывательных данных. При этом он не привел никаких доказательств всем озвученным в адрес России обвинениям.

Решение России приостановить работу дипмиссий НАТО не способствует диалогу, однако альянс готов его продолжать, в том числе в Совете Россия - НАТО (СРН), но лишь с позиции силы. Об этом заявил в среду генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что каналы военной связи между Россией и НАТО остаются открытыми, а также возложил на Россию всю ответственность за ухудшение отношений.

При этом генсек не привел никаких доказательств предполагаемой причастности к разведдеятельности восьми российских дипломатов, которые были высланы 6 октября из Брюсселя. Их высылка и спровоцировала закрытие дипмиссий.

"Ранее на этой неделе Россия объявила о закрытии своей миссии при НАТО и закрытии наших представительств в Москве. Мы сожалеем по поводу принятия этого решения, которое не способствует установлению диалога и взаимного понимания. Однако политика НАТО остается последовательной, и мы остаемся открытыми для диалога, в том числе через Совет Россия - НАТО, - сказал он. - Теперь от России зависит, отреагирует ли она в позитивном ключе".

Военные каналы

Генсек отметил, что Россия и НАТО по-прежнему сохраняют военные каналы связи, несмотря на приостановку работы дипломатических миссий.

"У России и НАТО остаются другие каналы связи, в частности военные линии коммуникации", - сказал Столтенберг, подчеркнув, что "обе стороны заинтересованы в сохранении безопасности".

Военные каналы связи между Россией и НАТО осуществляются независимо от Совета Россия - НАТО и направлены главным образом на обмен информацией о военной деятельности и недопущение военных инцидентов в зонах, где осуществляется военная активность сторон, а в случае возникновения экстренной ситуации контакты между военным руководством России и НАТО призваны не допустить эскалации конфликта.

Русские виноваты

Генсек отметил, что "отношения между Россией и НАТО находятся в низшей точке со времен холодной войны".

"Для нас это аргумент не против диалога, а в пользу ведения переговоров", - добавил он.

Столтенберг подчеркнул, что позиция НАТО в отношении России остается неизменной - альянс привержен принципу одновременного сдерживания России и ведения с ней диалога с позиции силы.

Столтенберг отметил, что, по версии альянса, за распад двусторонних отношений несет ответственность Россия.

"Виной этому - агрессивные действия России", - утверждал он, перечислив стандартный набор обвинений альянса, включающий среди прочего непризнание воссоединения Крыма с РФ, а также утверждения о причастности российских спецслужб к якобы имевшим место отравлениям Скрипалей и блогера Алексея Навального и к инциденту в чешской деревне Врбетице, где были взорваны оружейные склады.

Без доказательств

Столтенберг не привел никаких доказательств всем озвученным в адрес России обвинениям, а также отказался приводить какие-либо доказательства якобы имевшей место разведывательной деятельности высланных из Брюсселя российских дипломатов.

"Мы не комментируем разведданные, но мы должны понимать, что решение НАТО [о высылке], было принято на основе разведывательных данных. Они были оперативными сотрудниками российской разведки, и наши союзники выразили серьезную озабоченность относительно этой злонамеренной деятельности, которую мы наблюдали на протяжении нескольких лет", - утверждал он.

В период холодной войны высылка дипломатов осуществлялась в случае их поимки с поличным на шпионской деятельности.

Приостановка миссий

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил в понедельник, что Россия приостанавливает с начала ноября работу своего постпредства при НАТО после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников постпредства. Кроме того, будет приостановлена деятельность Военной миссии связи и Информационного бюро НАТО в Москве.

6 октября НАТО было объявлено о сокращении численности миссии России при организации с 20 до 10 человек, у восьми дипломатов была отозвана аккредитация, еще два вакантных места были упразднены. Альянс дал российским дипломатам срок до конца октября, чтобы покинуть Брюссель.

Заявления генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о якобы имеющей место готовности НАТО вести диалог с Москвой по вопросам безопасности лишены какого-либо смысла на фоне высылки российских дипломатов из постпредства РФ при организации, Россия не может воспринимать эти слова всерьез. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Все, что мы сейчас слышим по линии не просто НАТО как блока, но и непосредственно от генсекретаря этой структуры [Йенса Столтенберга], всерьез воспринимать просто уже не получается. - отметила она. - За этими заявлениями ничего не стоит в практическом плане. Но в принципе, мне кажется, уже и смысла в них нет: высылать российских дипломатов и параллельно говорить о желании разговаривать с Москвой. Так эти дипломаты и были аккредитованы, собственно говоря, при НАТО для того, чтобы вести диалог на таком рабочем уровне".

"С кем же собираются вести диалог в Брюсселе, если по крайней мере в несколько этапов [дипломатическую] миссию свели сами же практически до невозможности осуществлять свои прямые обязанности, а именно - вести диалог с НАТО?" - задалась вопросом официальный представитель МИД РФ.

Она подчеркнула, что генсек НАТО не привел никаких доказательств ведения разведывательной деятельности высланными из Брюсселя российскими дипломатами, потому что у него их нет.

Худшее состояние отношений

Захарова сообщила, что Североатлантический блок привел отношения с РФ в худшее состояние за всю историю и своими действиями фактически похоронил Совет Россия - НАТО.

"Североатлантический блок и непосредственно его генсекретарь Йенс Столтенберг лично постарались на славу. Они просто загнали наши отношения в такое состояние, в котором они не находились даже в самые суровые времена холодной войны. Своим нежеланием совместно искать пути к деэскалации фактически похоронили Совет Россия - НАТО. И в таких условиях работать с альянсом по вызовам и угрозам региональной и глобальной безопасности и невозможно, и не имеет смысла", - отметила она.

Захарова подчеркнула, что альянс сам отказался от любого практического сотрудничества с РФ и от контактов по военной линии.

Последнее заседание Совета Россия - НАТО на уровне послов состоялось в Брюсселе 5 июля 2019 года, с тех пор эти встречи не созывались ввиду отсутствия повестки для обсуждения.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс «похоронил» идею о консультациях России и НАТО. Так он прокомментировал закрытие военной миссии связи Альянса в Москве и его информбюро, передаёт РИА Новости.

Насчёт НАТО, я уже говорил, с чего всё началось и как сами натовцы просто похоронили главное правило, лежавшее в основе создания Совета Россия — НАТО, а именно — необходимость срочно консультироваться в кризисных ситуациях, — сказал он.

По его словам, такие действия Альянса продолжаются и в них «логику искать не приходится».

То же самое в отношении тех оценок, что звучат из натовских столиц по поводу нашего вынужденного ответного шага. Шаг ответный на три шага НАТО, — заключил Лавров.

18 октября Лавров заявил, что Россия с начала ноября приостановит работу своего постпредства при НАТО. По его словам, для связи с Альянсом останется посол в Бельгии. Он объяснил это ответными мерами на действия объединения, которое лишило аккредитации российских представителей в Брюсселе. Они, по мнению Альянcа, являются офицерами российской разведки, о статусе которых не было уведомлено.

Министры обороны стран НАТО готовятся согласовать план обороны от России по нескольким направлениям на совместном заседании в Брюсселе. Об этом сообщает Reuters.

Переговоры глав военных ведомств должны состояться в четверг, 20 октября. Как сообщило агентство, подготовленная НАТО стратегия обороны от российской угрозы включит защиту от атак по Черноморскому и Балтийскому направлениям, противодействие ядерным, космическим и кибернетическим угрозам.

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«Мы признаем Россию как наибольшую угрозу XXI века и решаем, как с ней бороться», — заявил Reuters глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

При этом агентство со слов источников написало, что официальные лица НАТО не верят в неизбежность нападения со стороны России.