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Путин описал ситуацию в мире китайской поговоркой

Lenta.ru
23 минуты назад

Президент России Владимир Путин описал ситуацию в мире китайской поговоркой. Слово «кризис» состоит из двух иероглифов — опасность и возможность, заявил глава государства на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

Путин описал ситуацию в мире китайской поговоркой
Фото: ТАССТАСС

В России же говоря «борись с трудностями умом, а с опасностями опытом», добавил глава государства. По его словам, кризис, с которым мы имеем дело в настоящее время — концептуальный, даже цивилизационный.

По сути это кризис подходов, принципов, определяющих само существование человека на земле, уточнил президент России.

Политика,Владимир Путин,Валдайский клуб,Lenta.ru,
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