Президент России Владимир Путин описал ситуацию в мире китайской поговоркой. Слово «кризис» состоит из двух иероглифов — опасность и возможность, заявил глава государства на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» , передает корреспондент «Ленты.ру».

В России же говоря «борись с трудностями умом, а с опасностями опытом», добавил глава государства. По его словам, кризис, с которым мы имеем дело в настоящее время — концептуальный, даже цивилизационный.