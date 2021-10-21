Песков рассказал о графике Путина в нерабочие дни

"Президент будет продолжать рабочие мероприятия", - сказал Песков . "Они у него проходят посредством видеоконференций, но на День народного единства приема и вручения наград не запланировано. Разумеется, очных мероприятий с учетом сложной эпидемиологической обстановки проводиться не будет", - подчеркнул он.