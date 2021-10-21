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Песков рассказал о графике Путина в нерабочие дни

Российская Газета
34 минуты назад

Президент РФ Владимир Путин во время режима нерабочих дней, объявленного в связи с эпидемиологической обстановкой, продолжит работать - по видеосвязи.

Песков рассказал о графике Путина в нерабочие дни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пока очных мероприятий не запланировано. В том числе не будет торжественного приема или церемонии вручения наград в День народного единства.

"Президент будет продолжать рабочие мероприятия", - сказал Песков . "Они у него проходят посредством видеоконференций, но на День народного единства приема и вручения наград не запланировано. Разумеется, очных мероприятий с учетом сложной эпидемиологической обстановки проводиться не будет", - подчеркнул он.

Политика,Владимир Путин,
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