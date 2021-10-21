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Матвиенко допускает признание РФ правительства талибов, но при условии его инклюзивности

ТАССиещё 2
1 час назад

Россия может признать правительство талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) в Афганистане при условии его инклюзивности и соблюдения прав граждан. Об этом заявила в четверг председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко назвала условие признания талибов Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня к власти пришли талибы, которые контролируют всю страну, и с ними надо обязательно вести диалог, с ними надо обязательно встречаться <...>. Безусловно, контакты нужны и для того, чтобы убедить талибов создать по-настоящему инклюзивное правительство, которое не только включало бы представителей тех племен и народностей, народов, проживающих на территории Афганистана, но и все политические силы", - сказала Матвиенко журналистам, добавив, что только такая конструкция будет устойчивой и сможет обеспечить мирное становление Афганистана как государства.

Она отметила, что Россия, как и все мировое сообщество, призывает, Афганистан "встраиваться в ряд цивилизованных государств, обеспечивать и защищать правда людей, в первую очередь женщин и детей". "Вопрос признания или непризнания на сегодня не является первоочередным шагом. Я думаю, если в результате этого диалога талибами будут приняты те условия, о которых я говорила, не просто приняты на бумаге, а будут реализовываться в действии, я думаю, что это будет, конечно, признание их, потому что они сегодня реальная власть там", - сказала спикер Совфеда.

Политика,Валентина Матвиенко,Талибан,Совет Федерации,
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