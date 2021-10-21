Иностранные делегаты покинули зал во время выступления Матвиенко

Делегации Польши и стран Балтии покинули зал Конференции европейских спикеров в Афинах, когда к своему выступлению приступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя делегации РФ.

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«Как только Валентина Ивановна вышла на трибуну, эти делегации покинули зал заседаний», - заявил он.

В числе стран, делегаты которых покинули свои места в зале во время выступления Матвиенко, кроме Польши, были Латвия, Литва и Эстония. Отмечается, что после того, как спикер Совфеда покинула трибуну, почти все представители делегаций вернулись в зал.

Во время выступления Матвиенко отметила, что эпидемия коронавируса не должна быть использована для политических игр и «нечистоплотных приемов коммерческой конкуренции», а государствам необходимо решить вопрос о взаимном признании вакцин от COVID-19 и сертификатов.

Позднее спикер Совета Федерации заявила журналистам, что в России нет необходимости вводить общефедеральный локдаун.

«В этом нет необходимости. Именно поэтому были переданы права субъектам федерации, чтобы на местах с учетом особенностей и остроты принимались меры», - пояснила Матвиенко.