Володин призвал экс-депутатов освободить служебные квартиры

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал иногородних депутатов прошлого созыва как можно скорее покинуть служебные квартиры. Об этом рассказали «Ведомости» со ссылкой на два источника в Думе.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Выборы в нижнюю палату парламента прошли 17-19 сентября. 12 октября Госдума нового, восьмого созыва провела свое первое пленарное заседание.

По словам собеседников «Ведомостей», на Совете Госдумы 20 октября Володин заявил, что экс-депутаты должны как можно скорее выехать из служебного жилья. Он попросил руководителей фракций это проконтролировать.

Сколько депутатов все еще занимают служебные квартиры, в Госдуме не уточнили.

Источник в Думе объяснил газете, что бывшие парламентарии могут пользоваться госквартирами в течение месяца после окончания срока их полномочий. При этом депутаты, перешедшие из Думы в Совет Федерации по решению управделами президента, сохраняют жилье, подчеркнул он.

По данным «Ведомостей», служебным жильем воспользовались около 200 депутатов Думы прошлого созыва. «Депутатские» дома находятся на улице Улофа Пальме и на Варшавском шоссе. Иногда.

Экс-депутат из Камчатского края Константин Слыщенко рассказал, что перед отъездом парламентариев в квартиры приходит комиссия, проверяющая состояние жилья по описи. По словам экс-депутата, к нему у комиссии было одно замечание – оказались разбиты стаканы, вместо них он купил новые.