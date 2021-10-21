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Экс-депутатов Госдумы попросили освободить квартиры

Мария Иванова
29 минут назад

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал иногородних депутатов прошлого созыва как можно скорее покинуть служебные квартиры. Об этом рассказали «Ведомости» со ссылкой на два источника в Думе.

Володин призвал экс-депутатов освободить служебные квартиры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выборы в нижнюю палату парламента прошли 17-19 сентября. 12 октября Госдума нового, восьмого созыва провела свое первое пленарное заседание.

По словам собеседников «Ведомостей», на Совете Госдумы 20 октября Володин заявил, что экс-депутаты должны как можно скорее выехать из служебного жилья. Он попросил руководителей фракций это проконтролировать.

Сколько депутатов все еще занимают служебные квартиры, в Госдуме не уточнили.

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Источник в Думе объяснил газете, что бывшие парламентарии могут пользоваться госквартирами в течение месяца после окончания срока их полномочий. При этом депутаты, перешедшие из Думы в Совет Федерации по решению управделами президента, сохраняют жилье, подчеркнул он.

По данным «Ведомостей», служебным жильем воспользовались около 200 депутатов Думы прошлого созыва. «Депутатские» дома находятся на улице Улофа Пальме и на Варшавском шоссе. Иногда.

Экс-депутат из Камчатского края Константин Слыщенко рассказал, что перед отъездом парламентариев в квартиры приходит комиссия, проверяющая состояние жилья по описи. По словам экс-депутата, к нему у комиссии было одно замечание – оказались разбиты стаканы, вместо них он купил новые.

Новые депутаты, приехавшие из регионов, могут ждать служебных квартир в течение трех месяцев после начала работы. До этого момента им выделяют отдельные номера в гостиницах.
Политика,Константин Слыщенко,Вячеслав Володин,Совет Федерации,Госдума,Ведомости,
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