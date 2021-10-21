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Матвиенко предостерегла россиян от путешествий в нерабочие дни

Lenta.ru
34 минуты назад

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян воздержаться от путешествий в нерабочие дни в ноябре. Об этом сообщает РИА Новости.

Матвиенко обратилась к россиянам с предупреждением
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА НовостиПресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

«Нерабочие дни в ноябре не должны использоваться россиянами как отпуск, иначе пандемию не остановить», — предостерегла она.

Ранее, 19 октября, вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни.

Президент Владимир Путин поддержал ее предложение и заявил, что сейчас особенно важно «сбить пик новой волны эпидемии». Путин также поручил главам регионов, где фиксируется высокая заболеваемость COVID-19, оценить обстановку и ввести нерабочие дни на неделю раньше — уже с 23 октября.

Политика,Татьяна Голикова,Валентина Матвиенко,Владимир Путин,Совет Федерации,
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