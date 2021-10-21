Матвиенко обратилась к россиянам с предупреждением

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян воздержаться от путешествий в нерабочие дни в ноябре. Об этом сообщает РИА Новости .

«Нерабочие дни в ноябре не должны использоваться россиянами как отпуск, иначе пандемию не остановить», — предостерегла она.

Президент Владимир Путин поддержал ее предложение и заявил, что сейчас особенно важно «сбить пик новой волны эпидемии». Путин также поручил главам регионов, где фиксируется высокая заболеваемость COVID-19, оценить обстановку и ввести нерабочие дни на неделю раньше — уже с 23 октября.