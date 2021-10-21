Кремль заявил о скорой регистрации «Спутника V» в Европе

«По-прежнему ведомство европейское говорит о нехватке некоторой информации, в рабочем порядке наши и Минздрав , и другие ведомства, и РФПИ занимаются этим, поэтому сейчас речь идет исключительно о технических формальностях, и они будут решены», – передает РИА Новости слова Пескова.

«Работа в этом плане ведется (по регистрации российской вакцины в Европе), мы рассчитываем, что она будет завершена и наша вакцина получит ту регистрацию, которую на самом деле она должна была получить, с нашей точки зрения, давным-давно», – цитирует ТАСС представителя Кремля.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ в сентябре.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.