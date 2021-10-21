МИД: поставки Западом оружия поощрят Киев к провокациям

Поставки западными странами оружия на Украину не только не будут способствовать урегулирования ситуации в Донбассе, но и могут подтолкнуть Киев к провокационным действиям в регионе. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

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Ранее СМИ сообщили, что между Украиной и Великобританией ведутся переговоры о поставках оружия, в частности, о продаже ракет класса «земля-земля» и ракет для воздушных судов. В свою очередь посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время будет объявлено о четырех направлениях сотрудничества Украины и Великобритании, направленных на усиление украинского военного флота.

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В Пентагоне сообщили, что президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

«Мы не считаем, что военные поставки на Украину будут способствовать урегулированию конфликта в Донбассе. Мы считаем, что это будет своего рода поощрять украинские власти на возможные провокации в отношении самопровозглашенных республик», - заявил Андрей Руденко.

Дипломат подчеркнул, что урегулирование в Донбассе должно вестись через оказание «вразумляющего давления» на Украину и возвращения к выполнению минских соглашений.

Украина с апреля 2014 года проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.