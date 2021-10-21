В России рассказали о поражении Польши в газовой войне

Сенатор Алексей Пушков рассказал о поражении Польши в длительной и упорной битве против поставок российского газа в Европу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, Варшава проиграла «по всем статьям» и в итоге безуспешно возмущается, пытаясь обвинить Россию в газовом кризисе. Член Совфеда отметил, что при этом Польша даже не пытается поддеть Германию, но выходит у нее жалко, мстительно и бессмысленно.
«В Европе уже осознали, что без российского газа, с одной лишь надеждой на северные ветры и на ненадежных, как биржевой флюгер, американцев, ей энергетически не выжить», — объяснил парламентарий.