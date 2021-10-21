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В Совфеде рассказали о поражении Польши в газовой войне с Россией

Lenta.ru
59 минут назад

Сенатор Алексей Пушков рассказал о поражении Польши в длительной и упорной битве против поставок российского газа в Европу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В России рассказали о поражении Польши в газовой войне
Фото: ТАССТАСС

По его словам, Варшава проиграла «по всем статьям» и в итоге безуспешно возмущается, пытаясь обвинить Россию в газовом кризисе. Член Совфеда отметил, что при этом Польша даже не пытается поддеть Германию, но выходит у нее жалко, мстительно и бессмысленно.

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«В Европе уже осознали, что без российского газа, с одной лишь надеждой на северные ветры и на ненадежных, как биржевой флюгер, американцев, ей энергетически не выжить», — объяснил парламентарий.

Ранее министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка направил зампреду Еврокомиссии Маргрете Вестагер письмо, в котором заявил, что Россия является одним из главных виновников беспрецедентного роста цен на энергоносители в Евросоюзе, и европейские власти должны срочно предпринять какие-то шаги, чтобы решить проблему, угрожающую промышленности и европейским гражданам. По словам Куртыки, масштабы кризиса не имеют аналогов. Цены на энергию выросли в 12 раз по сравнению с прошлым годом. Это значительно больше, чем наблюдалось в 1970 годах во время нефтяных кризисов.
Политика,Алексей Пушков,Еврокомиссия,Совет Федерации,ЕС,
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