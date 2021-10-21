Москва назвала условия признания правительства Афганистана

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии Министерства иностранных дел России Замир Кабулов сообщил, какие шаги «Талибана» (движение, запрещенное в РФ) могут стать основанием для признания нового правительства Афганистана, сообщает ТАСС.
По его словам, должна наступить «недекоративная» инклюзивность. Как считает политик, талибы должны отказаться «от жестких подходов в некоторых правочеловеческих вопросах, особенно касающихся роли женщины в обществе, обучения девочек в школах».
Все это станет основанием для того, «чтобы все внешние игроки отнеслись с большим пониманием к новым властям Афганистана» и пошли на признание правительства талибов. Кабулов отметил, что такие условия еще не созрели.
20 октября в Москве состоялось третье заседание «московского формата» консультаций по Афганистану. Переговоры с экстремистской организацией объясняются тем, что Афганистаном управляют именно талибы, переговоры с ними отвечают национальным интересам России.
Как сообщалось ранее, представитель запрещенного в России движения «Талибан» Шейх Мохаммад Халед, выдвинутый боевиками на пост главы министерства повеления благого и запрета предосудительного Афганистана, опроверг отказ страны от министерства по делам женщин. «Министерство возобновит свою деятельность на постоянной основе и в установленных рамках», — заявил Халед.