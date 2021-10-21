Москва назвала условия признания правительства Афганистана

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По его словам, должна наступить «недекоративная» инклюзивность. Как считает политик, талибы должны отказаться «от жестких подходов в некоторых правочеловеческих вопросах, особенно касающихся роли женщины в обществе, обучения девочек в школах».

Все это станет основанием для того, «чтобы все внешние игроки отнеслись с большим пониманием к новым властям Афганистана» и пошли на признание правительства талибов. Кабулов отметил, что такие условия еще не созрели.

20 октября в Москве состоялось третье заседание «московского формата» консультаций по Афганистану. Переговоры с экстремистской организацией объясняются тем, что Афганистаном управляют именно талибы, переговоры с ними отвечают национальным интересам России.