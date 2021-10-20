Путин поручил представить комплекс мер по сдерживанию цен на продукты

«Мы это знаем с вами по недавним событиям в некоторых отраслях. Поэтому нужно не только проанализировать то, что будет происходить в ближайшее время, но нужно и представить комплекс мер, которые бы обеспечили интересы наших сельхозпроизводителей и сдерживали бы рост цен на продовольствие, - заявил Путин, попросив организовать эту работу правительство РФ.