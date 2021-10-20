Путин поручил представить комплекс мер по сдерживанию цен на продукты

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству предоставить комплекс мер в интересах российских сельхозпроизводителей для сдерживания роста цен на продовольствие, пишет ТАСС.
По словам Путина, стоимость минеральных удобрений, которые производятся на основе газа, уже растет, предприятия закрываются, и у отечественных производителей возникает соблазн поднять цены.
«Мы это знаем с вами по недавним событиям в некоторых отраслях. Поэтому нужно не только проанализировать то, что будет происходить в ближайшее время, но нужно и представить комплекс мер, которые бы обеспечили интересы наших сельхозпроизводителей и сдерживали бы рост цен на продовольствие, - заявил Путин, попросив организовать эту работу правительство РФ.
Как подчеркнул Путин, эти меры должны нивелировать «те негативные последствия, которые могут происходить на мировых рынках и так или иначе отражаться на экономике РФ». Он добавил, что нужно принять не авральные, а «выверенные, заранее подготовленные, просчитанные» решения.
Ранее вице-премьер правительства РФ Александр Новак на совещании с Путиным сообщил о риске роста цен на сельхозпродукцию из-за сокращения производства удобрений на фоне газового кризиса на мировом рынке. По его словам, в настоящее время наблюдается сокращение производства азотных удобрений и закрытие мощностей нефтегазохимической промышленности. В частности, в Европе остановлено порядка 40-50% аммиачных мощностей, что привело к увеличению цен на азотные удобрения в два раза, пишет РИА Новости.