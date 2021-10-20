В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+23° в 
USD 71.06EUR 82.62BRENT 85.32
Войти в почту

Путин поручил представить комплекс мер по сдерживанию цен на продукты

Елена Прошина
20 минут назад

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству предоставить комплекс мер в интересах российских сельхозпроизводителей для сдерживания роста цен на продовольствие, пишет ТАСС.

Путин поручил представить комплекс мер по сдерживанию цен на продукты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Путина, стоимость минеральных удобрений, которые производятся на основе газа, уже растет, предприятия закрываются, и у отечественных производителей возникает соблазн поднять цены.

«Мы это знаем с вами по недавним событиям в некоторых отраслях. Поэтому нужно не только проанализировать то, что будет происходить в ближайшее время, но нужно и представить комплекс мер, которые бы обеспечили интересы наших сельхозпроизводителей и сдерживали бы рост цен на продовольствие, - заявил Путин, попросив организовать эту работу правительство РФ.

Как подчеркнул Путин, эти меры должны нивелировать «те негативные последствия, которые могут происходить на мировых рынках и так или иначе отражаться на экономике РФ». Он добавил, что нужно принять не авральные, а «выверенные, заранее подготовленные, просчитанные» решения.

Ранее вице-премьер правительства РФ Александр Новак на совещании с Путиным сообщил о риске роста цен на сельхозпродукцию из-за сокращения производства удобрений на фоне газового кризиса на мировом рынке. По его словам, в настоящее время наблюдается сокращение производства азотных удобрений и закрытие мощностей нефтегазохимической промышленности. В частности, в Европе остановлено порядка 40-50% аммиачных мощностей, что привело к увеличению цен на азотные удобрения в два раза, пишет РИА Новости.

Политика,Александр Новак,Владимир Путин,Правительство РФ,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители