Часть депутатов Госдумы переведут на удаленку

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что часть аппарата Госдумы будет переведена на удаленную работу. В этот период депутатам будут обеспечены необходимые условия работы. Такое решение было принято в связи с быстрыми темпами заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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«На фоне роста заболеваемости будем принимать решения по организации работы аппарата и депутатов. Часть аппарата будет переведена на удаленную работу. Кроме того, надо обеспечить условия работы для депутатов, чтобы процесс законотворчества не пострадал», — сообщил Володин.

Также он напомнил депутатам о необходимости сдачи ПЦР-теста: «По возвращению из регионов депутаты обязательно сдают ПЦР для работы в комитетах, на Совете Думы, в зале пленарных заседаний».

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