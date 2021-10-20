Джабаров: Европарламент девальвировал премию им. Сахарова, присудив ее уголовнику

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ему стыдно за европарламентариев, которые присудили премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова отбывающему наказание российскому блогеру Алексею Навальному, тем самым девальвировав эту награду.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Мне стыдно за европарламентариев. Они присуждают премию уголовному преступнику, который отбывает наказание, по сути, за мошенничество. Они таким решением девальвируют эту премию. Никто всерьез на эту премию больше обращать внимание не будет", - сказал сенатор в беседе с корреспондентом ТАСС в среду.

Джабаров полагает, что на присуждение премии даже не стоит реагировать. "Я всегда очень скептически относился к европарламентариям. Полагаю, что это люди, которые у себя, в своих национальных парламентах потеряли политический вес, значимость. Теперь они тренируются в рамках Европарламента, пыжатся, пытаются сделать что-то, чтобы погромче заявить о себе, чтобы о них говорили", - отметил сенатор.

Он добавил, что в реальности они не обладают никакой силой и влиянием. "Пошуметь для прессы - это их случай", - заключил первый зампред международного комитета СФ.