Путин назвал два варианта прохождения пандемии в России

Владимир Путин заявил, что у россиян есть только два пути прохождения эпидемии коронавируса. Их он назвал на совещании с Правительством касательно ситуации с COVID-19 в стране, трансляцию которого предоставил телеканал Россия 24 на YouTube.

По мнению главы государства, у жителей России есть только два варианта пройти через период пандемии — переболеть или вакцинироваться.

«Лучше вакцинироваться», — подчеркнул он.

Российский лидер также добавил, что что российская вакцина абсолютно безопасна. Он признался, что искренне удивляется нежеланию граждан прививаться и в качестве примера привел свое окружение.

«Спрашиваю близких людей, однокурсников: "Ты привился?" Отвечают: "А ты привился?" — "Нет пока." — "Я подожду, пока ты привьешься". Хорошо, я привился. Спрашиваю: "Привился?" — "Нет". — "Почему?" — "Ну, не знаю, подожду пока". Странно, люди с хорошим образованием, с научными степенями. Я не понимаю, что происходит», — поделился глава государства.