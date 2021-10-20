Раскрыт план американской журналистки по соблазнению Путина

Американская журналистка Хэдли Гэмбл, ставшая модератором «Российской энергетической недели», флиртовала, беседуя с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Daily Mail заявил эксперт по языку тела Даррен Стэнтон.

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Ранее российские коллеги ведущей американского телеканала CNBC Хэдли Гэмбл обратили внимание на то, что она невнимательно отнеслась к некоторым ответам Владимира Путина и не дослушивала перевод его слов.

При этом, по словам телеведущего Дмитрия Киселева, Хэдли Гэмбл готовилась к интервью с российским лидером, как к выходу на подиум: надела маленькое черное платье, «распушила» волосы и обула «лабутены» с 12-сантиметровым каблуком.

Эксперт по языку тела отметил, что американская журналистка применяла в ходе разговора с президентом России классические приемы флирта, в том числе прикосновения к своим волосам, движения ногой в сидячем положении, также у нее были расширенные зрачки, которые показывали интерес к собеседнику. Однако непонятно, было ли это спланировано заранее.