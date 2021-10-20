Раскрыт план американской журналистки по соблазнению Путина

Американская журналистка Хэдли Гэмбл, ставшая модератором «Российской энергетической недели», флиртовала, беседуя с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Daily Mail заявил эксперт по языку тела Даррен Стэнтон.
Ранее российские коллеги ведущей американского телеканала CNBC Хэдли Гэмбл обратили внимание на то, что она невнимательно отнеслась к некоторым ответам Владимира Путина и не дослушивала перевод его слов.
При этом, по словам телеведущего Дмитрия Киселева, Хэдли Гэмбл готовилась к интервью с российским лидером, как к выходу на подиум: надела маленькое черное платье, «распушила» волосы и обула «лабутены» с 12-сантиметровым каблуком.
Эксперт по языку тела отметил, что американская журналистка применяла в ходе разговора с президентом России классические приемы флирта, в том числе прикосновения к своим волосам, движения ногой в сидячем положении, также у нее были расширенные зрачки, которые показывали интерес к собеседнику. Однако непонятно, было ли это спланировано заранее.
В свою очередь Владимир Путин оставался последовательным в своем языке тела, сохранял базовые жесты и не реагировал на поведение собеседницы, подчеркнул Даррен Стэнтон.