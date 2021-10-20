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Путин предостерег глав регионов от занижения и приукрашивания статистики по ковиду

ТАССиещё 1
58 минут назад

Президент России Владимир Путин предупредил глав регионов о недопустимости занижения и приукрашивания статистики по распространению коронавируса.

Путин призвал регионы не занижать данные по коронавирусу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Обращаю внимание коллег в регионах: ни в коем случае нельзя что-то занижать, приукрашивать картину [по распространению случаев ковида]", - сказал глава государства на совещании с членами правительства в среду. По его словам, "в сегодняшней ситуации это опасно и безответственно".

По словам Путина, "реальная ситуация все равно видна по статистике - по статистике госпитализаций, по уровню смертности". "Нужно понять очевидную вещь, иметь в виду, что вы должны к этому относиться следующим образом: если в субъекте Федерации выявляется большее количество новых заболеваний, это совсем не значит, что местные власти плохо работают", - сказал глава государства.

По его мнению, такие данные "говорят о том, что работа региональных властей по профилактике, предупреждению распространения болезни организована не на бумаге, а реально и в целом эффективно, отражает эффективность работы региональных команд, а не наоборот".

Политика,Владимир Путин,
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