Путин призвал регионы не занижать данные по коронавирусу

"Обращаю внимание коллег в регионах: ни в коем случае нельзя что-то занижать, приукрашивать картину [по распространению случаев ковида]", - сказал глава государства на совещании с членами правительства в среду. По его словам, "в сегодняшней ситуации это опасно и безответственно".

По словам Путина, "реальная ситуация все равно видна по статистике - по статистике госпитализаций, по уровню смертности". "Нужно понять очевидную вещь, иметь в виду, что вы должны к этому относиться следующим образом: если в субъекте Федерации выявляется большее количество новых заболеваний, это совсем не значит, что местные власти плохо работают", - сказал глава государства.