В Кремле назвали пользу переговоров с талибами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вести переговоры с талибами («Талибан» - запрещенная в РФ террористическая организация) необходимо, так как они де-факто руководят Афганистаном - важной для России страной. Об этом сообщает «Газета.ру».

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В среду, 20 октября, талибы впервые после захвата власти в Афганистане приехали на переговоры в Москву. Их делегацию возглавил новый вице-премьер страны Абдул Салам Ханафи, во встрече примет участие глава МИД РФ Сергей Лавров.

Стороны обсудят военно-политическую обстановку в республике, гуманитарную помощь и формирование в Афганистане инклюзивного правительства.

«Вы знаете, что де-юро талибы не признаны мировыми державами. Также они не признаны Российской Федерацией, но де-факто талибы являются руководством страны Афганистан», - так прокомментировал встречу Песков.

Он подчеркнул, что Афганистан «чрезвычайно важен» для России. Прямые контакты с талибами позволяют лучше понять, что происходит в стране и каковы их намерения, объяснил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что Афганистану грозит гуманитарная катастрофа и экономический коллапс, поэтому Россия «пытается нащупать возможность для того, чтобы как-то помогать этим людям».

«Потому что никто не заинтересован в полном параличе целого государства, которое граничит в том числе со странами СНГ», - заключил Песков.