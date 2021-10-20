Геополитическое биполярное расстройство: Захарова поставила диагноз Западу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выказывания по поводу «угроз» и «вызовов», звучащих с Запада, больше похожи на беседы с психологом, но с микрофоном. Так дипломат в своем Telegram-канале отреагировала на высказывание начальника штаба обороны Британии Николаса Картера о том, что Россия является авторитарным соперником и «критической угрозой» для государства, вступающего в эпоху многополярного мира.