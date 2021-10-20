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Геополитическое биполярное расстройство: Захарова поставила диагноз Западу

Анна Безрукова
31 минуту назад

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выказывания по поводу «угроз» и «вызовов», звучащих с Запада, больше похожи на беседы с психологом, но с микрофоном. Так дипломат в своем Telegram-канале отреагировала на высказывание начальника штаба обороны Британии Николаса Картера о том, что Россия является авторитарным соперником и «критической угрозой» для государства, вступающего в эпоху многополярного мира.

Геополитическое биполярное расстройство: Захарова поставила диагноз Западу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Захарова отметила, что полюсы выступают центрами сопряжения интересов стран, которые ищут не соперников, а союзников для чего-либо «созидательного и конструктивного».

«Идеология НАТО и других тройственных оборонных альянсов, целью которых изначально является разлад в региональной среде, — это не признак многополярности, а симптом «геополитического биполярного расстройства» XX века, которое западные страны хотят применить в веке текущем, напомню, XXI-м», — написала дипломат.

При этом она добавила, что исторически трудно найти более авторитарного игрока, чем Великобритания.

Ранее сообщалось, что Николас Картер назвал Россию «критической угрозой» по причине разработки страной новых подводных лодок. По его словам, российские разработки вынуждают Лондон реагировать на «появляющиеся угрозы», поскольку Британии нужно проводить курс на сдерживание.

«Северная Атлантика представляет собой регион, которым нам нужно очень внимательно заниматься, с учетом подводных разработок России. Совершенно очевидно, что нам требуется проводить курс на сдерживание», — сказал руководитель штаба.

Политика,Николас Картер,Мария Захарова,НАТО,МИД,
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