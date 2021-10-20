Кремль анонсировал решение Путина по длинным выходным

Президент России Владимир Путин примет рамочное решение по новым антикоронавирусным мерам, реализацией которого займутся правительство и оперативный штаб. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Сегодня в России был зарегистрирован новый антирекорд по числу смертей среди больных коронавирусом – за сутки скончались 1028 человек. Также за сутки в стране было лабораторно подтверждено 34 073 новых случая заражения коронавирусом. Лидерство по приросту зараженных удерживает Москва (+5847), на втором месте Санкт-Петербург (+3274), на третьем - Московская область (+2590).

По словам Пескова, не стоит ожидать от главы государства методологических инструкции по новым мерам против распространения COVID-19.

«Методологические все инструкции, разъяснения должен давать, именно должен давать штаб, правительство, кабинет министров. Президент, как вы знаете, принимает рамочные, концептуальные решения», - пояснил представитель Кремля.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом. Ее инициативу поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.