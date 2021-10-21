Путин запланировал ежегодную большую пресс-конференцию

Путин встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Перерыв был сделан лишь на тот период, когда он занимал пост премьер-министра - с мая 2008 г. по май 2012 г. Однако после избрания главой государства на шестилетний срок в 2012 году он возобновил практику проведения таких мероприятий. В декабре 2020 года из-за пандемии коронавируса формат большой пресс-конференции был изменен: часть журналистов находилась вместе с президентом в его подмосковной резиденции в Ново-Огареве, часть - общалась с ним по видеосвязи из Центра международной торговли, где обычно проходят эти пресс-конференции. Также в прошлом году вопросы Путину вместе с представителями СМИ задавали россияне. Таким образом одновременно состоялась и традиционная прямая линия главы государства.