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Путин планирует провести ежегодную большую пресс-конференцию

ТАССиещё 13
55 минут назад

Президент России Владимир Путин планирует провести традиционную большую пресс-конференцию.

Путин запланировал ежегодную большую пресс-конференцию
Фото: ТАССТАСС

"Ежегодная пресс-конференция планируется", - сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планируется ли в конце года традиционное общение Путина с журналистами.

"С форматом определимся в зависимости от развития эпидемиологической ситуации", - отметил представитель Кремля.

Путин встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Перерыв был сделан лишь на тот период, когда он занимал пост премьер-министра - с мая 2008 г. по май 2012 г. Однако после избрания главой государства на шестилетний срок в 2012 году он возобновил практику проведения таких мероприятий. В декабре 2020 года из-за пандемии коронавируса формат большой пресс-конференции был изменен: часть журналистов находилась вместе с президентом в его подмосковной резиденции в Ново-Огареве, часть - общалась с ним по видеосвязи из Центра международной торговли, где обычно проходят эти пресс-конференции. Также в прошлом году вопросы Путину вместе с представителями СМИ задавали россияне. Таким образом одновременно состоялась и традиционная прямая линия главы государства.

Самой короткой по времени - 1 час 35 минут - была первая встреча Путина с журналистами в 2001 году, самой продолжительной - 4 часа 40 минут - пресс-конференция 2008 года. С 2004 года каждое такое общение главы государства с журналистами продолжается не менее трех часов.

На первую пресс-конференцию Путина в 2001 году были аккредитованы более 500 журналистов. Позднее число представителей СМИ, освещавших это ежегодное мероприятие, стабильно росло: с примерно 700 человек в 2002 и 2003 годах до 1 364 журналистов в 2008 году. На пресс-конференциях, проходивших во время третьего президентского срока Путина, число аккредитованных журналистов не опускалось ниже 1 250.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ЦМТ Москвы,ИТАР-ТАСС,
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