Поклонская показала новый мундир

Пользователи соцсетей положительно оценили первое фото в дипломатическом мундире экс-депутата Госдумы и бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской, которая была назначена послом в Кабо-Верде.

Фото: РИА Новости РИА Новости

13 октября стало известно, что президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в африканской стране Кабо-Верде. Она стала третьей действующей женщиной-послом России. Комментируя свое назначение, Поклонская подчеркнула, что готова «выполнять свой долг и свою миссию по укреплению добрых отношений между Россией и Кабо-Верде». А также в качестве посла намерена оказывать соотечественникам «необходимое содействие, чтобы они чувствовали себя комфортно и уютно».

Сегодня Наталья Поклонская разместила в своем аккаунте в Twitter фотографию в дипломатическим мундире. Снимок вызвал бурную реакцию среди пользователей социальной сети, которые пожелали ей успехов в новой должности.

«Красавица, умница!!! Желаю Вам, Наталья, успехов в работе на благо нашей Родины», - написала Валентина Анатольевна.

«Поздравляю Вас! Пусть вся Африка любуется на такую красоту! Успехов Вам в работе и приятных впечатлений на новом месте!» - пожелала Елена@

«Очень красивая форма! Успеха в работе! И осторожности!!!» - отметила Маргоша.