Президент России Владимир Путин примет рамочное решение по новым антиковидным мерам, а правительство и оперативный штаб займутся его реализацией, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков . Его цитирует РИА Новости.

«От главы государства методологических инструкций ожидать не нужно, ибо методологические все инструкции, разъяснения должен давать, именно должен давать штаб, правительство, кабинет министров», — сказал Песков, анонсировав «рамочные, концептуальные решения».

Ранее 20 октября пресс-секретарь президента России заявил, что у Путина пока нет планов выступить с обращением к гражданам по ситуации с COVID-19.

20 октября в 13:00 глава государства проведет совещание с кабинетом министров. На нем обсудят ситуацию по мерам против COVID-19 в России, а также предложение членов правительства о возможности введения девятидневных выходных с 30 октября по 7 ноября. С инициативой выступила вице-премьер Татьяна Голикова, ее идею поддержал премьер-министр страны Михаил Мушустин.