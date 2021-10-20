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Песков анонсировал решение Путина по новым антиковидным мерам

Lenta.ruиещё 5
19 минут назад

Президент России Владимир Путин примет рамочное решение по новым антиковидным мерам, а правительство и оперативный штаб займутся его реализацией, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«От главы государства методологических инструкций ожидать не нужно, ибо методологические все инструкции, разъяснения должен давать, именно должен давать штаб, правительство, кабинет министров», — сказал Песков, анонсировав «рамочные, концептуальные решения».

Ранее 20 октября пресс-секретарь президента России заявил, что у Путина пока нет планов выступить с обращением к гражданам по ситуации с COVID-19.

В Москве нарушителей масочного режима будут вычислять по камерам

20 октября в 13:00 глава государства проведет совещание с кабинетом министров. На нем обсудят ситуацию по мерам против COVID-19 в России, а также предложение членов правительства о возможности введения девятидневных выходных с 30 октября по 7 ноября. С инициативой выступила вице-премьер Татьяна Голикова, ее идею поддержал премьер-министр страны Михаил Мушустин.

Политика,Видео,Татьяна Голикова,Дмитрий Песков,Владимир Путин,РИА Новости,
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